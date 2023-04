Piñón Fijo hace un show para los niños de todas las edades

“Niño interior”

A la pregunta de hasta qué edad se es payaso, responde con la letra de una canción: “que el escenario me tiña las canas”. “Ya lo está haciendo -ríe-, este oficio no tiene fecha de vencimiento mientras esté vigente el niño interior que todos tenemos. Está garantizada la entrega. Obviamente que de este trabajo hay familias que mantiene sus hogares y muchos intereses, pero la materia prima es lo lúdico. Todas las mañanas me levanto pensando qué nueva canción o payasada voy a inventar. La inspiración nace del juego. Siempre persigo ser feliz para poder hacer reír a los otros; si fuese un peso no podría contagiar nada”.