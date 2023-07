Juan Carlos Blumberg dijo que en el espacio de Javier Milei cobran U$S50.000 por una candidatura

"Con Milei nunca me reuní, sí con su hermana. Los antecedentes que yo tenía de él, fueron a través de un grupo de conocidos, que lo conocen, y me hablaban muy bien de él. Después vinieron los comentarios de parte de la CGT de Vicente López, con los que nosotros almorzamos una vez por semana por temas de la Fundación Axel, y ahí me dicen, me cuentan, que están vendiendo las candidaturas. Eso me llamó poderosamente la atención y bueno, me dijeron que abra bien los ojos -dijo-. A mí me llamó gente muy importante, que conozco hace años, para contarme que la campaña de él la estaba pagando Massa. Pero así fue que me desvinculé absolutamente, y no quiero tener nada que ver con ese señor. Encima después vinieron todas esas denuncias y basta con solo mirar, la gente que lo dejó y toda la gente de Massa que ahora está con él", precisó.