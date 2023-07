Presunto pacto Massa-Milei: se habla de un acuerdo en Tigre

El caso más polémico se dio en Tigre, de donde es oriundo el ministro de Economía. Martín Urionagüena es un empresario muy conocido en esa localidad. Compartió fiestas con casi todos los intendentes que gobernaron y gobiernan Tigre. Hasta no hace mucho, siempre de acuerdo con Clarín, solía presentarse como el coordinador de Milei en Tigre. “El jueves pasado, dos días antes del cierre de listas, Malena Galmarini me pidió que la visite en su oficina de AySA. Estuvimos casi dos horas. Me dijo que debía hacer varios cambios en la lista de Milei. Yo no entendía nada. ¿Ella es precandidata a Intendenta por el kirchnerismo y va a cambiar la lista de Milei?”, contó a Clarín Urionagüena. Milei lleva como primer concejal en Tigre a Juan Cervetto, un massista confeso de toda vida. “A Cervetto lo impusieron desde el massismo. Nunca se barajó su nombre para Libertad Avanza ya que es del Frente Renovador”, indicó Urionagüena. Cervetto se defendió: “el grupo que lidero es el mismo que en 2021 trajo al espacio Libertad/Libertarios. Cuando (José Luis) Espert estaba con Milei”.