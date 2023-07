Con el corazón en la mano: Los Tarcos se llevó un clásico “caliente”

Salvo de Tucumán Rugby, que con su triunfo de cinco puntos sobre “Uni” (29-18) recortó en uno la distancia que lo separa de los del ex aeropuerto (ahora tienen 43 puntos, 11 menos que el líder y con un partido menos). El “verdinegro” llegaba necesitado de ganar no sólo para seguirle el ritmo a Los Tarcos, sino para cobrarse la derrota que había sufrido a manos de las “Serpientes” en la primera rueda. Y logró ambas cosas con una actuación convincente y sólida, que comenzó a construir desde el primer tiempo con los tries de Santiago Paz Posse y Bautista Estofán, y que completó en la segunda mitad con otra conquista de Paz Posse y una de Santiago Heredia. A la “U” le fue imposible romper la última línea de defensa visitante, y sólo pudo sumar con penales de Marcos Villagra. Para colmo, la derrota le costó verse desplazado del tercer lugar por el Jockey salteño, que se llevó cinco puntos de cancha de Lince (36-15). Notable lo de los “albirrojos” en su vuelta a Primera.