El CEF 18 avanza a paso firme en Suecia

Mostraron un muy buen nivel, están invictos y avanzan a paso firme en el certamen internacional. Los chicos de la clase 2009 del Club de Educadores de Fútbol (CEF 18 -foto-) se clasificaron para los cuartos de final del Torneo Internacional de Pitea Summer, que se disputa en Suecia.

El equipo tucumano, que tiene como coordinadores generales a Daniel Petrella y a Oscar Ceccotti y como entrenador a Nicolás Ceccotti, terminó puntero invicto de su zona al conseguir dos victorias y un empate.

En el debut, los representantes del “Jardín de la República” le ganaron por un contundente 3 a 0 a Innstranda IL de Noruega y luego vencieron por 2 a 1 a Kirkenes IF, también de Noruega. En el último encuentro del grupo igualaron 1 a 1 con IFK Lulea, de Suecia. En los 16 avos de final superaron a Hedens IF (Suecia) por 6 a 1 y en octavos le ganaron a IF Floya (Noruega) por 4 a 0.

Hoy se definirá el campeonato internacional con las instancias de cuartos, semifinales y finales.

El CEF 18 jugará otros tres certámenes, de los cuáles dos serán en Suecia: se presentará en Ostersund (Storjocupens) y en la Gothia Cup, en Gotemburgo. También estarán en Dinamarca, donde serán parte de la Cup N° 1 en Frederiksjavn. Una experiencia inigualable.