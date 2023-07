Cómo creer: los dos sombreros de Massa y su pasión por el amague

La situación actual de la economía, propia del ostensible fracaso de un modelo que viene por el tobogán desde hace años, algo que la gestión de Massa no ha logrado corregir y que para muchos ha empeorado, es lo que le pone algunos reparos externos a su nominación. Por eso, hace un poco de ruido anoticiarse de que el ministro-candidato sea quien mejor mide. Muchos dicen tenerlo calado, es un clásico no creerle, pero él no escarmienta, redobla la apuesta y por cierto tan mal no le va. Su laboriosa nominación para conseguir la precandidatura de Unión por la Patria para las PASO de agosto y su alineamiento con Cristina para ir detrás de la tan meneada “unidad”, así lo certifica.