Una concesionaria deberá devolver a su dueño una camioneta retenida

Un fallo del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones VI -a cargo de la jueza subrogante María Florencia Gutiérrez- hizo lugar a una acción de amparo presentada por el dueño de una camioneta que había solicitado la intervención de la Justicia para recuperar el vehículo. La camioneta había sido retenida durante dos años por una concesionaria, lugar a donde el propietario del vehículo lo había llevado para un servicio de mantenimiento y luego no pudo recuperarlo ya que, para devolverlo, la empresa le exigía el pago de una suma de dinero que no estaba relacionada con la prestación del servicio. La Justicia hizo lugar a la solicitud del dueño de la camioneta y ordenó su devolución, en un fallo en el cual se ratifica al amparo constitucional “como una herramienta para hacer efectivos los derechos constitucionales frente a actos lesivos no sólo de la autoridad pública sino también de particulares”, se informa en el sitio web del Poder Judicial.