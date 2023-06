A 21 años de la masacre de Avellaneda, marchan en Tucumán exigiendo justicia

"Esta movilización no solo busca recordar a las víctimas de la masacre de Avellaneda, sino también alertar sobre la necesidad de una sociedad más justa y equitativa, donde los responsables políticos no queden impunes ante los crímenes cometidos. La demanda de cárcel para los responsables de la masacre sigue en pie, y la lucha por la defensa de los derechos y las condiciones de vida dignas continúa", dijo. Acotó que la masacre de Avellaneda fue un acontecimiento que dejó una herida abierta en la sociedad, y es importante mantener viva la memoria para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. La movilización hacia Plaza Independencia es un recordatorio de que la justicia y la lucha por los derechos de todos los ciudadanos no deben cesar.