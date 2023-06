Uso de la tecnología: a conciliar el aprendizaje con pantallas en las aulas

Cuando hablamos de pantallas, hablamos de plataformas educativas, juegos de aprendizaje. No simplemente los videos que se usaron en pandemia para comunicarse. “El desafío es actualizar el sistema educativo, hacer movimientos y poder incorporar todo esto a la educación formal. Hay que mirar cuáles son las necesidades de aprendizaje que tienen hoy los niños y qué capta su atención. Uno de los pilares fundamentales del aprendizaje es la atención, la motivación. Si yo no tengo una didáctica motivante o el contenido está caduco, no interesa, debo pensar qué estoy haciendo”, dijo la psicopedagoga Jiménez Terán y advirtió que algo similar sucedió con las emociones: “antes no se hablaba de la inteligencia emocional o las emociones es conocerlo pero hoy es un tema importante en los colegios y se fue sumando a la información curricular que se brinda”.