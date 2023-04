Novedades en tecnología que no te podés perder

En nuestros últimos informes de tecnología hemos mostrado cómo la inteligencia artificial (IA) ha empezado a estar presente en todas las plataformas. Sus usos y sus facilidades hacen que las empresas opten cada vez más por agregarla a sus códigos. Ahora le toca a Zoom, que ha añadido varias características interesantes. Hay una que se destaca por sobre todas: si has llegado tarde a una reunión, ¡ya no importa! La app agregó una función con la que la IA realiza un resumen automático de los puntos más importantes de una videollamada. Esto sirve, por supuesto, para que los usuarios tengan una síntesis de lo que se ha hablado, pero también viene a ayudar a aquellos que por alguna razón no han podido estar a tiempo en la reunión virtual. Esa es sólo una de las novedades: a partir de ahora, la app se integra con tu correo electrónico y la IA podrá detectar y extraer información importante sobre tus posibles reuniones y otros eventos que puedas olvidarte. Por ejemplo, si un correo te avisa de que alguien te sugiere una reunión la próxima semana, el Asistente (de IA) te ayudará a concertar el encuentro según tu disponibilidad.