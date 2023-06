Los porqués de la crisis del transporte

La protesta, anticipada desde hace mucho tiempo, se había materializado con dos días de paro de colectivos, en reclamo para que se abone los salarios con los aumentos, el bono y los viáticos acordados en la negociación paritaria en Buenos Aires, que la Nación garantizó mediante el otorgamiento de subsidios que justificó para la zona de Buenos Aires. Las provincias, dijo, deben hacerse cargo de los que les corresponde en el interior. Los empresarios dijeron que no podían solventar los aumentos. El secretario de Transporte provincial dijo que no se podía incrementar mucho más los subsidios y que la Nación estaba en mora. En la tarde del miércoles, durante el primer día del paro, hubo acuerdo: la Nación se comprometió a entregar subsidios adeudados y a aumentar montos; la provincia también asumió el compromiso de incrementos y con ello pareció aventarse el conflicto. Pero los empresarios advirtieron que esto no resuelve el problema de fondo del financiamiento.