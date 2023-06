Cartas de lectores: paro de colectivos

Mis palabras son dirigidas a los paupérrimos empresarios y gremialistas del transporte público y a los “negociadores “ del gobierno: si levantaron el paro en horas de la tarde… ¿Por qué no pusieron a funcionar las unidades? ¿Cuánto más tenemos que aguantar los tucumanos de parte de ustedes? ¿No les importa la cantidad de personas que debimos hacer gastos extras para transportarnos a nuestras actividades? ¿Cuántos no pudieron llegar a sus trabajos sufriendo descuentos o pérdida de su jornal? ¿No les importó la difícil situación económica? ¿No les importaron las bajísimas temperaturas? ¡He visto hasta tres personas trasládandose en motos, para ahorrar! Si lograron acordar sus reclamos, ¿Cuál fue la excusa para no salir a trabajar y dejar de pisotearnos? Ni hablar de unidades inmundas, tampoco de horarios fantasmas, ni mencionar ventanillas que no cierran… ¿Pero era necesario seguir abusando de los ciudadanos?