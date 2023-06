La despedida de Román sigue tomando forma

“Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace”, arremetió contra el vice de Boca, que figura en la lista de invitados para la despedida en el “Coloso”, pero de la cual no podrá ser parte ya que mañana es su cumpleaños. “Tengo mucha gente que viene de afuera. Él me podría ayudar a pagar los pasajes, porque me va a agarrar algunos rebotes. Aprovechó muy bien”, aseguró “Maxi” Rodríguez, que compartiría invitados de la talla como Gabriel Heinze, Lionel Scaloni, Leandro Paredes, Javier Mascherano, Ariel Ortega y Ángel Di María, entre otros.