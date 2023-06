Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

The Rock busca rescatar a su familia en el edificio más alto del mundo mientras mercenarios lo invaden y comienzan un incendio. Aunque con una premisa así, e incluso con tan buen protagonista, son muchos los incontables ejemplos de decepciones que año a año le hacen mal al ya baqueteado nombre del género de acción. Lo que hace un tanto particular a “Rascacielos” es que se trata de un proyecto de The Rock, que no intenta combinarse con una comedia, sino que apunta a exprimir su carisma en el papel de héroe puro de acción que a pesar de estar en aprietos encuentra los momentos para tirar algún que otro one-liner.