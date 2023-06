En la Superliga de básquet, se juega la fecha 9

Tiene la obligación de ganar para igualar la serie. Con ese objetivo, desde las 21 Talleres visitará a Amancay de La Rioja por el segundo duelo de la final de la Interconferencia NOA-Cuyo en la Liga Argentina de Básquet. “Debemos jugar al límite, no nos queda otra. El otro día los muchachos dejaron todo, pero no alcanzó. Vi tres veces el primer juego y no podía creer los porcentajes de ellos. Estuve analizando cómo hacerles daño”, explicó el entrenador Hugo Angelicola. Los taficeños deben ganar para estirar la serie.