Imitar el ejemplo del creador de la Bandera

Belgrano era también un intelectual y un visionario, nos legó pensamientos en sus escritos que conservan actualidad: “¿Qué otra cosa son los individuos de un gobierno, que los agentes de negocios de la sociedad, para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público...? Me hierve la sangre, al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria... Nadie me separará de los principios que adopté cuando me decidí a buscar la libertad de la patria amada, y como este solo es mi objeto, no las glorias, no los honores, no los empleos, no los intereses, estoy cierto de que seré constante en seguirlos... Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que desgraciadamente somos... Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres, y que la justicia es solo para aquellos... El bien público está en todos los instantes ante mi vida”.