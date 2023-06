Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: cómo le irá a cada signo

El horóscopo para cada signo en esta semana, según Mhoni Vidente

Aries. Es una semana para preparar las maletas y definir hacia dónde quieren ir. Si están con personas con las que no se sienten compatibles, cambien. Busquen gente compatible en todas las áreas para que puedan crecer y desenvolverse mejor. Vienen amores nuevos y compatibles. Sean más compasivos con ustedes mismos, no se sacrifiquen ni se exijan tanto. Traten de madurar y no siempre decir "sí" a todo. Aprendan a decir no para que no abusen de ustedes. Amistad verdadera que los ayuda a salir de problemas económicos o laborales. El planeta Marte los domina, estén en constante movimiento. Propuesta de negocio propio.