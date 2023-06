Cuáles son los nuevos modelos de autos que se prevén lanzar en Argentina en los próximos meses

Peugeot 2008

No sería extraño tener novedades pronto sobre el arribo de la nueva generación de este SUV compacto de Peugeot. Aunque eso no quite que lleguen unidades desde Europa –especialmente si Stellantis decide ofrecer una variante eléctrica–, las chances de producirlo en El Palomar siguen firmes; de ser así, la gama estaría compuesta por motores 1.0 turbo y 1.6 de 120 CV y 115 CV de potencia, respectivamente.