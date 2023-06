Salta sorprendió a Tucumán en el “Norte Grande”

En la segunda parte, el prolijo y dinámico manejo de Salta derivó en otro try de Pregot, al que se sumó el de Federico Salazar tras una falla defensiva tucumana. Los Mayuatos habían logrado sacar 15 tantos de ventaja, pero Tucumán reaccionó y logró descontar 14 de ellos con los tries de Tomás Medina y Santiago Paz Posse. Sin embargo, no alcanzó.