Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Sean Boswell es un chico que no acaba de encajar en ningún grupo. Su única conexión con el mundo de indiferencia que lo rodea es a través de las carreras ilegales callejeras de autos, lo que no lo convierte en el chico favorito de la Policía. Cuando amenazan con arrestarlo, es enviado a vivir a Tokio, donde no tarda en involucrarse con el mundo clandestino de esas competencias.