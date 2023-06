Falleció Daniel Ellsberg, el informante que filtró los “Papeles del Pentágono”

El fallo generó un enfrentamiento legal y periodístico, dramatizado más tarde en la película nominada al Oscar de Steven Spielberg The Post (2017). Ellsberg, quien fue interpretado en pantalla por Matthew Rhys, para entonces había comenzado a compartir el material con casi otros 20 medios, incluido The Washington Post, que comenzó a imprimir sus propias historias. Cuando también se le ordenó a The Post que dejara de publicar, se asoció con el Times ante la justicia, y los diarios ganaron una decisión histórica el 30 de junio, cuando la Corte Suprema dictaminó 6 a 3 a favor de permitir que continuara la publicación.