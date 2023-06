Video: escracharon una concesionaria en reclamo por los aumentos de los planes de ahorro

Según Mariana Alperovich, "la concesionaria no tiene nada que ver con la fijación del precio ni con la fijación de las cláusulas contractuales ni de los gastos administrativos eso nos excede a nosotros es un contrato entre dos partes que es el ahorrista y la administradora del plan. También hay que decir que aumenta la cuota del auto pero también aumento el valor del auto, el cliente se capitaliza. Lo que están padeciendo los ahorristas que no llegan a pagar la cuota lo estamos viviendo todos es una crisis muy fuerte que está viviendo el país y no solo aumenta el precio de los vehículos".