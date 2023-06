El ninguneo de la madre de L-Gante a la nueva pareja del cantante

“Vimos un posteo de la chica con la que está saliendo ahora”, comentaron desde el piso del programa. Enseguida Valenzuela decidió detener la conversación y no dejar dudas respecto a su opinión sobre la nueva pareja de su hijo. “No, no, no. Eso de ‘la chica con la que está saliendo ahora’ dejémoslo de lado, no hagamos mezclas -sentenció-. Esa chica acá no ha venido”, aclaró visiblemente molesta.