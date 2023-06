Preocupación por la salud de L-Gante: se descompensó en el calabozo y explicaron el motivo

Cipolla aseguró que el cantante se venía alimentando bien y que no tiene enfermedades preexistentes. “Estaban todos contentos porque había engordado incluso, venía comiendo bien, tiene tanta comida que se la va pasando a los otros detenidos. Pero por lo que me dijo él ayer se empezó a sentir mal, se mareó y se cayó. Me dijo: ‘así que me acosté y lo que nunca en mi vida me dormí en dos segundos y hoy me levanté y me sentí mal pero lo atribuí a la falta de ejercicio’”, comenzó diciendo.