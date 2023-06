Quieren crear un biocida para evitar el daño a Los Menhires

Al fin y al cabo, lo primordial es proteger las estructuras. De hecho, las muestras fueron tomadas sobre otras piedras del lugar y no sobre Los Menhires. “Hicimos una reunión con las comunidades para contarles el proyecto y ellos nos pidieron que no tomáramos muestras de los menhires específicamente, por lo tanto, las muestras fueron extraídas de rocas comunes que hay en el predio que no son patrimonializables”, comentó el arqueólogo Osvaldo Díaz, integrante de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ente Cultural.