Hikaru, una novela compuesta por lenguajes plurales

La convocatoria a la lectura reflexiva y comprometida de un texto –en este caso para el evento de presentación de una novela, hecho significante, donde un texto se “revela” al público- me aventura a la tarea de plantear una devolución que dé cuenta de mis “habilidades” de lectora. Debo decir que para este texto, no sólo no tengo ninguna “habilidad” –si es que para la lectura tuviese alguna– porque soy una total neófita del género, una outsider del universo del manga y animé.