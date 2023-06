Crimen de Chacabuco 59: negaron el arresto domiciliario al ex marido de la víctima

Además agregó que una condena previa por una causa de violencia de género que no es un dato menor. "La circunstancia de entorpecimiento por las medidas pendientes que hay y los resultados que se pudieron obtener de ella, con lo cual, no corresponde hacer lugar al planteo de impugnación y confirmar la sentencia de la jueza”, agregó sobre la resolución dictada el pasado 31 de mayo donde se hizo lugar a lo requerido por la Fiscalía (se los acusó del delito de homicidio en calidad de coautores) y otorgó la prisión preventiva por sólo 15 días (que vence mañana jueves 15 de junio donde se solicitará la prórroga). Finalmente, la jueza de impugnación resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia.