Ciudadanía italiana: qué hacer si no hay registro de la partida de nacimiento de los ancestros

La ciudadanía italiana tiene una gran demanda. Esto se debe a que no tiene límites generacionales, sin embargo, tramitarla no es una tarea sensilla. En Argentina, casi no se consiguen turnos y en otros casos, es complicado encontrar los documentos. La partida de nacimiento del abuelo o bisabuelo es clave para iniciar el trámite pero a veces no hay registros o la información es acotada. ¿Qué hace en estos casos?