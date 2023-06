El inesperado guiño de Claudia Villafañe a Juan Darthés que desató la polémica

Por su parte, Thelma Fardin le respondió a la Justicia que absolvió a Darthés en la causa que ella inició hace cinco años. “Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar”, sentenció la actriz durante una entrevista.