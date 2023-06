Tafí Viejo recibirá a los mejores bikers

El exigente circuito de la Hostería de Tafí Viejo será escenario de la penúltima jornada del campeonato Tucumano de la especialidad cross country. Los mejores bikers de la región competirán en la prueba que se disputará el martes 20 de junio y en la que comenzarán a definirse los principales aspirantes al título de las 30 categorías.

El catamarqueño Álvaro Macías será una de las principales figuras de la competencia. “El trazado está espectacular. Lo fui a recorrer y la verdad es que cuenta con todos los condimentos que necesita un circuito de cross country. Es bien técnico, con un par de subidas que están muy buenas”, explicó “Álvarito”, ganador de la primera fecha del certamen.

“Siempre digo que el torneo Tucumano es el más importante del país a nivel y por eso quiero estar. Mi objetivo es pelear por el título”, dijo el representante de Santa María, que no llegará 10 puntos físicamente a la prueba. “Me caí en el Desafío de las Nubes, que se corrió en Salta. Venía primero y me fisuré una costilla. Me siento mucho mejor y con muchas ganas de competir”, agregó el experimentado biker.

La actividad se iniciará a las 10 y hay mucha expectativa. “La idea es aprovechar el feriado y vivir una jornada distinta de mountain bike”, reveló Alexander Kachurovsky, organizador de la competencia.