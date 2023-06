Silvia Elías de Pérez: "Hemos llevado a los mejores candidatos, pero la gente eligió otra cosa"

Además apuntó a la junta electoral. “De verdad no está a la altura de las circunstancia. Es vergonzoso lo que ha hecho desde la apertura de los comicios en donde no llegaban los presidentes de mesa, no tenían las instrucciones para ver cómo automáticamente continuaban adelante, nos ha llevado a que a que esto se retrase y después, al final, todavía estamos en vilo sin saber qué es lo que pasa en la capital”.