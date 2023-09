"Algunos hablan de barrer con el kirchnerismo desde la tele, JxC lo está haciendo en las provincias"

Ratifican su respaldo a Patricia Bullrich

En ese documento, los referentes capitalinos de Juntos por el Cambio plantearon que la salida a esta crisis es poner el país en orden con Patricia Bullrich y no dejarse arrastrar por el caos. "Jugar con el enojo de los argentinos tampoco es una opción -advirtieron-. Javier Milei se muestra muy enojado desde los estudios de televisión pero hace dos años que es diputado y no ha hecho nada desde su banca. Hace campaña contra una supuesta 'casta' pero se reúne con lo más rancio de la 'casta' sindical y llena sus listas de dirigentes que viven del Estado desde hace décadas y en Tucumán lo sabemos bien. Sus ideas se descascaran: ya no quiere vender órganos, ya no quiere vender niños, ya no tocará los planes sociales, ya no quiere permitir las armas a todo el mundo. Ni siquiera cuenta de dónde saldrán los dólares para dolarizar", señalaron.