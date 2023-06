Se suman los testimonios contra Juan Darthes: Andrea Campbell recordó el mal momento que pasó con el actor

"Banco a pleno a @soythelmafardin y a tantas que acosaste –continuó Campbell–. Esta situación me avergüenza y no voy a permitir que te hagas el 'ganador'". Sin mucho más detalle, la mujer que se sumó a las denuncias públicas cerró su posteo, no sin antes agregar que no pensaba permitir que Darthes "se saliera con la suya".