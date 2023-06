Taekwondo: llegar a Seúl es la primera pelea

Entre el 7 y el 10 de septiembre se llevarán a cabo en Corea del Sur, más específicamente en Seúl, los primeros Juegos Mundiales de Taekwondo ITF. Se trata de una reformulación de lo que solía ser la Copa del Mundo Open: al cambiar su denominación a “Juegos”, se intenta acercar a la variante ITF al reconocimiento como disciplina olímpica, algo que por ahora sólo tiene la modalidad WT (más enfocada en la competencia y no tanto en su aspecto de defensa personal). La elección de la sede no es un detalle menor: Seúl es donde hace casi 70 años nació el taekwondo como nuevo arte marcial, desarrollado por el general Choi Hong Hi. Y es allí adonde el tucumano Facundo Seco, cinturón negro 4° dan, se ha propuesto llegar.