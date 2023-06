Bussi: "el sistema electoral del peronismo es lo más fraudulento y dañino que los tucumanos debemos enfrentar"

"Nuevamente queda demostrado que el sistema electoral pergeñado por el peronismo es lo más fraudulento y dañino que los tucumanos de bien debemos enfrentar en cada elección: acarreo, compra de voluntades, falta de control y falta de acciones ante diversas denuncias como falta de boletas en el cuarto oscuro, demoras en la apertura de escuelas, gente que voto por otra, etc, etc, etc. Este es el escenario que se repite cada dos años en Tucumán y contra ese tremendo aparato corrupto y monstruoso es imposible que las buenas propuestas lleguen a interesarle al pueblo tucumano que padece hambre y miseria", dijo Ricardo Bussi, candidato a gobernador por Fuerza Republicana, tras los comicios de ayer.