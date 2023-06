Elecciones en Tucumán: una victoria peronista con proyección nacional

El resultado fue también un desahogo para el oficialismo local, luego de la invasión amarilla por territorio tucumano. En la entrevista con LA GACETA, Jaldo lo reafirmó cuando dijo que vencieron “a un partido judicial más que a un partido político que no tiene la dignidad de reconocer la derrota”. Lo tenía atorado desde antes del 14 de mayo, cuando prosperó un amparo del alfarismo con el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió el primer llamado a las urnas. Lo consolidó cuando el actual vicegobernador le pidió a Juntos por el Cambio que no ponga en tela de juicio la voluntad de los tucumanos y de las tucumanas con tantas denuncias. Y le recordó a su oponente, el radical Roberto Sánchez, que esta elección “no ha sido una competencia de velocidad, sino de resistencia; por eso se fue a la banquina”. “Aquí no sólo perdió él y el intendente y candidato a vice Germán Alfaro, sino todos los referentes nacionales: Horacio Rodríguez Larreta que se cayó de la pasarela cortita montada en un escenario; también Patricia Bullrich y hasta Mauricio Macri”. “Les diría que Tucumán es el cementerio de los elefantes de Juntos por el Cambio; por eso esta elección tendrá repercusión nacional: se convirtieron en perdedores”, remató.