Elecciones 2023: el rugby, suspendido; el hipismo sigue con su plan

En el caso del rugby, el Consejo de la Unión tucumana resolvió suspender toda la actividad, desde infantiles hasta Primera. La única excepción son los dos partidos del Súper 10 del Regional NOA que se juegan fuera de la provincia: Jockey de Salta-Los Tarcos (en Salta) y Old Lions-Universitario (en Santiago del Estero). “La notificación que recibimos no habla de prohibición, sino que nos sugiere que no se juegue. Vimos que el fútbol había suspendido, así que nosotros también decidimos hacerlo para cumplir con el deber cívico”, argumentó Santiago Taboada, presidente de la URT.