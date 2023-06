“Díganme quién puso eso”: el descontento de Cecilia Roth con la serie de Fito Páez

Los sobrinos de Cecilia, hijos de su hermano Ariel Rot también vieron la serie y, a diferencia de su tía, se emocionaron hasta las lágrimas con lo que Netflix les contó. “Pero nosotros dijimos: ‘What?’”, contó la actriz al respecto. “Aunque creo que está muy bien hecha -reconoció la multipremiada artista-, no me creo que Fito es Fito y Fabi es Fabi… Están muy bien todos pero, además, cualquier palabrita que se diga (desde los personajes)... ¡Yo no dije eso, no dije eso!”, insistió Roth.