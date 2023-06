Alberto Fernández aseguró que el país "está en la senda correcta"

Durante el evento, acompañado por su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, Fernández elogió el trabajo de Rossi en la reapertura de la planta. "Me acuerdo cuando Rossi me planteó la reapertura de Fanazul y me habló de la importancia estratégica que significaba volver a ser capaces de producir explosivos en una lógica de política de defensa nacional", reveló.