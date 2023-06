El audio de Carmen Barbieri tras ser dada de alta: "Estoy en casa arruinada"

En redes sociales, De Brito ya había apuntado contra su compañera. “A mí no me metas porque fui la primera en aclararle esto mismo al psicólogo”, le dijo la muchacha sobre el consentimiento que había dado Morena Rial para comunicarse con la mujer tucumana. También lo invitó a ver la cinta completa del programa para confirmar su versión. Pero Ángel lanzó un comentario mortal y atacó a todo el programa: “Cuando no está Carmen, no lo veo porque es un plomo. Perdón, por meterte. 1000Dis”, respondió irónico el presentador.