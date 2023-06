La irónica respuesta de Mauricio Macri a Elisa Carrió: "Soy Batman"

Sin embargo, la ex diputada evitó referirse directamente a las conversaciones de Rodríguez Larreta con el mandatario cordobés, Juan Schiaretti. “Yo no hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido. Todo va a terminar bien. Quien construyó Juntos por el Cambio con gran amplitud y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el PRO, fui yo -remarcó-. Ahora, yo no me meto en la mesa de Juntos por el Cambio, porque no me voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del PRO como (Federico) Angelini”, explicó.