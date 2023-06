Interna de JxC: Pichetto le pidió a Macri "restablecer vínculos" con Rodríguez Larreta

Interna opositora

Estas declaraciones se producen tras la fuerte pelea que se desató en el seno de JxC por la incorporación del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. Días atrás, el ex jefe de Estado crítico la propuesta que impulsa Larreta de sumar al dirigente peronista y aseguró que no entiende "las decisiones que viene tomando" el mandatario porteño. "O tenemos un compromiso con el cambio profundo, rápido, con coraje, o no tiene sentido volver al poder", lanzó.