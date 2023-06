Una compañía low cost está en una situación similar a la que destapó Flybondi: qué puede suceder

“Se está caminando por la cornisa. La realidad es que no podemos girar divisas hace tiempo y cada día el problema se agrava más. Solo se ha considerado la situación de las líneas aéreas y no a la inmensa aviación civil, que se encuentra en una seria crisis, desde los aeroclubes hasta las empresas que tanto nos cuesta sostener, así como los miles de fuentes de trabajo directas e indirectas que de ellas dependen. No queremos vernos en la disyuntiva de tener que suspender vuelos que ponen en peligro la vida de pacientes”, había apuntado Della Rodolfa.