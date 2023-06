Por qué Flybondi suspendió vuelos que afectaron a más de 5.500 pasajeros

La aerolínea low cost Flybondi informó que por no contar con la autorización del Gobierno para girar pagos en dólares al exterior, a partir de este miércoles no podrá arrendar dos aviones para su flota. Por ese motivo, canceló 22 vuelos y reprogramó otros diez, afectando a más de 5.500 pasajeros. “La compañía no descarta más cancelaciones y demoras en el servicio si la situación no se normaliza”, dijo la empresa en un comunicado oficial difundido este martes.