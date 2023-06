El futuro de Lionel Messi: Barcelona tiene la pelota

Ahora la pelota la tiene Barcelona. Lionel Messi ya le ha tirado el pase y está aguantando la marca, esperando que el club catalán, ese que hace dos años lo dejó ir como si fuera un jugador del montón, le devuelva la pared haciéndole una oferta formal para que su regreso finalmente se concreto. Sin embargo, los días corren y la dirigencia “blaugrana” no ha cruzado el límite de lo intencional. El pretexto ante la falta de una propuesta concreta es que se ha estado a la espera de que las autoridades de la Liga aprueben el plan de viabilidad que el club presentó hace algunas semanas, tendiente a encajar la contratación de un peso pesado como “Leo” dentro de los estrechos límites que le deja el fair play financiero. Se sabe que el club catalán está largamente excedido en millones de masa salarial, por lo que para inscribir a Messi -en caso de ficharlo- y a otros jugadores que ya tiene, debe desprenderse de varios jugadores con sueldos altos.

Fuentes extraoficiales confirmaron que la Liga dará hoy luz verde al plan de Barcelona, por lo que ya no habrá nada que impida una oferta formal del club a “Leo”. O más precisamente, a Jorge Messi, su padre y representante, quien ayer se reunió con autoridades del club para avanzar en la negociación. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. “Leo quiere volver y a mí me encantaría que volviera. Pero todavía no sabemos nada, hay muchas cosas que hablar”, se limitó a contestar el padre del astro.

Ofertas hay varias, pero la única que verdaderamente le interesa al crack argentino es la de regresar a Barcelona. Si bien se da por descontado que no será la más conveniente en términos económicos, para Messi la plata es lo de menos: no se trata sólo del club donde se convirtió en el mejor del mundo; también está la ciudad que lo cobijó desde que era un adolescente, donde su familia echó raíces y donde la gente lo idolatra, a diferencia de la frialdad que encontró en París. De hecho, los hinchas piden por su vuelta en cada partido que juega Barcelona en el Camp Nou.

Sin embargo, que Barcelona sea la prioridad para Lionel no significa que aceptará cualquier término ni que esperará mucho más tiempo. La oferta de Al-Hilal, la más concreta de todas, es muy generosa económicamente hablando (se habla de entre 400 y 600 millones de euros por temporada, más del doble de lo que cobra Cristiano Ronaldo en Al Nasrr), pero a los árabes se les está agotando la paciencia. De hecho, la intención era presentarlo esta misma semana como refuerzo. Sin embargo, se dice que desde el entorno de “Leo” se ha solicitado posponer la negociación para 2024, ya que la idea del capitán argentino es seguir compitiendo en Europa al menos una temporada más. La respuesta desde Arabia fue que, en caso de haber oferta para entonces, ya no será en los mismos términos que la actual.

Mientras tanto, también siguen a la espera Inter Miami (con una oferta mucho más baja que la de Al-Hilal), y los dos contendientes de la Premier: Chelsea y Newcastle.