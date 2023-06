Atlético Tucumán: las fortalezas no duran para siempre

El equipo de Frank Kudelka no será una presa fácil para Atlético, no sólo por los antecedentes, si no porque reúne 29 puntos en la Liga Profesional, perdió solamente cuatro partidos en el torneo y sueña con mantenerse en puestos de copas internacionales. Y llega entonado luego de empatar -sobre el final- ante Independiente, un partido que jugó más de 45 minutos con 10 por la expulsión del mediocampista Luciano Boggio.