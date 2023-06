Hugo Alconada Mon: “Hay algo vinculado a la violencia política y a la sangre que es inmanente a nosotros”

Llega un momento en que necesito que el protagonista huya y digo “Íñigo te toca tirarte al agua, al arroyo Regimiento”. Yo sentía que Íñigo me miraba como diciendo “si sabés que detesto el agua, no me podés tirar al agua… Perdí a mi madre con la inundación del Adige, en Verona; cuando voy al río de La Plata sólo me mojo hasta las rodillas y querés que me tire de cabeza, de noche, en un arroyo, ¡vos estás loco!”