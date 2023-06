El peluquero sin manos que hizo un corte en vivo y sorprendió a Pamela David

El barbero sin manos reconocido en todo el país

Gabriel Heredia hace cortes de cabello, de barba, maneja máquinas eléctricas y navajas, hace diseños en sus cortes y también les da color. Cuenta que siempre creyó en sí mismo. “Siempre tuve una mente positiva. Decir ‘bueno, voy a intentarlo’. Por ahí no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar, no me voy a quedar con las ganas”, señaló en un mensaje inspirador.