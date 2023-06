Cartas de lectores: la descubridora de la clave del desarrollo de las neuronas

Rita Levi-Montalcini, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, nació en Turín, Italia, el 23 de mayo de 1909. Hija menor de una familia de origen sefardí (judeo española) se matriculó como médica dedicada de lleno a las neurociencias. Como licenciada en Neurobiología obtuvo los más altos honores en el Instituto de Anatomía de la Facultad de Medicina de su ciudad natal, donde hizo fundamentales investigaciones en el campo de la microbiología del tejido nervioso: uno de sus mayores aportes en ese sentido fue concretar el descubrimiento de una misteriosa sustancia capaz de favorecer la reproducción de las células del sistema neuronal a la que llamó “factor de crecimiento nervioso”, o NGF (por sus siglas en inglés), que se reveló como una proteína que, desde el período embrionario, resultó ser no sólo la clave del desarrollo de las neuronas, sino la responsable de su extensión a todo el organismo durante la gestación. Mediante la microscopía electrónica, Rita había observado amplios movimientos de neuronas en células embrionarias cultivadas en embriones de pollo, “las que se desplazaban como ejércitos en masa dirigiéndose cada una a un destino determinado a partir del quinto día de su incubación”: “las células nerviosas -manifiesta-adquirían de repente una individualidad inesperada y abrían de pronto la posibilidad de generación y regeneración de nuestro sistema nervioso”, algo hasta entonces absolutamente impensado. Rita Levi decidió, a continuación, injertar tumores de ratón en los cultivos embrionarios, comprobando que “de los ganglios sensitivos y simpáticos paravertebrales, conectados con el cerebro, se irradiaba, al cabo de 24 horas, una densísima corona de fibras nerviosas que se expandía por todas las vísceras“. El NGF pasaba a ser así la razón de la conexión entre el cuerpo y la mente, figurando entre los mecanismos del cerebro que regulan la conciencia y el crecimiento del ser humano… El alcance revolucionario de los descubrimientos de Rita Levi-Montalcini continúa en la actualidad y sus aplicaciones en medicina, en el tratamiento de enfermedades que hasta entonces no tenían ninguna cura y a la factibilidad de restaurar las fibras nerviosas dañadas. Rita se dedicó, además, a causas para ella fundamentales: la educación de las niñas y las mujeres del África; la ayuda al desarrollo de carrera de investigación a jóvenes de las regiones más desfavorecidos de Italia y la lucha contra el racismo o la pobreza a nivel mundial. La durísima experiencia sufrida como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y, previamente, durante la dictadura fascista en Italia, no le impidió sobreponerse a los obstáculos y luchar de continuo por su sueño de ser científica y contribuir a la libertad y a la mejora de la humanidad… El descubrimiento del Factor de Crecimiento Nervioso había cambiado, en gran medida, la comprensión del desarrollo y funcionamiento del cerebro humano. Falleció en Roma el 30 de diciembre de 2012. “Rita Levi-Montalcini será recordada como otra Madame Curie dedicada a arrancar la oscuridad de lo desconocido y lo incognoscible”.