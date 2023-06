Monotributo: la oposición pidió que se actualicen las escalas

Germana Figueroa Casas, diputada nacional y autora de la medida, afirmó que "se estima una inflación acumulada de más del 40% en los primeros cinco meses del año; y no puede ser que aún no se haya anunciado la actualización de las escalas. No es justo pagar más sólo porque nuestra moneda vale menos. Con esta presión inflacionaria deberíamos apuntar a hacer, por lo menos, actualizaciones trimestrales o mensuales".